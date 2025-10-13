В Татарстане завели дело после гибели трех человек на лодке

Погибли двое мужчин и женщина

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Уголовное дело завели после гибели трех человек при затоплении моторной лодки в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале центрального МСУТ СК РФ.

"Следователями Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, на Каме в Чистополе затонуло маломерное судно. Две женщины 1973 и 1985 годов рождения смогли доплыть до ближайшего острова. Двое мужчин 1980 и 1973 годов рождения, а также женщина 1984 года рождения утонули. "В качестве причин происшествия рассматриваются версии о неисправности судна, совершении опасного маневра, а также столкновении с посторонним предметом в воде", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в ходе поисков у острова вблизи города Чистополя были найдены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов.