В Ленобласти в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще три человека пострадали при лобовом столкновении легкового автомобиля и "Газели" в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

"В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия, водитель "Газели" и два его пассажира получили травмы", - говорится в сообщении.

Смертельная авария произошла на автодороге Вологда - Тихвин - Новая Ладога около 05:40. Водитель Hyundai Solaris совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью" под управлением 39-летнего мужчины. По факту аварии проводится проверка.