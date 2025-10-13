Число жертв аварии в Лимпопо достигло 42

Большинство жертв являются гражданами Зимбабве и Малави

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автобуса на севере ЮАР достигло 42. Как сообщила администрация президента Южно-Африканской Республики, большинство погибших - граждане Зимбабве и Малави.

"Этот инцидент - трагедия как для ЮАР, так и для братских нам стран Зимбабве и Малави", - заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее местный телеканал eNCA сообщил о гибели не менее 40 человек.

Авария произошла 12 октября в провинции Лимпопо в районе города Махадо. Автобус направлялся из города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) на юге ЮАР в столицу Зимбабве Хараре и должен был заехать в Малави. Автобус, водитель которого потерял управление, съехал с шоссе и перевернулся.