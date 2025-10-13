Председателя совета директоров Корпорации СТС Черных оставили под арестом

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяны Черных о смягчении ей меры пресечения по делу о мошенничестве, оставив Черных под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд апелляционной инстанции оставил председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяну Черных под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных до 15 ноября. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.