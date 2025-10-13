"Азовец" получил 22 года колонии за убийство жителя ДНР

В марте 2022 года осужденный целенаправленно сбил мужчину в Мариуполе

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) признал военнослужащего нацбатальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора группы обеспечения учебного процесса отдельного отряда особого назначения "Азов" Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) 27-летнего Анатолия Камышенко. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в марте 2022 года Камышенко с сослуживцем ехал на автомобиле в Мариуполе, увидел мирного жителя, который шел в сторону металлургического комбината и, увеличив скорость, целенаправленно сбил его. От полученных травм мужчина умер на месте преступления. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Камышенко к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.