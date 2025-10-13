Экс-глава Плеса не согласился с требованиями изъять у него 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Бывший председатель совета городского поселения Плес Алексей Шевцов (признан иноагентом) заявил о категорическом несогласии с требованиями прокуратуры изъять у него более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 82 объекта недвижимости. Об этом сказано в тексте возражения Шевцова на иск надзорного ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Исковые требования при этом основаны на ничем не подтвержденных предположениях истца об использовании ответчиком Шевцовым А. В. своего положения в период занятия им определенных должностей в Плесском городском поселении Ивановской области (с 2005 по 2015 год). Доводы искового заявления фактически являются обвинением ответчика Шевцова и членов его семьи в тяжких уголовных преступлениях, при этом в отношении ответчиков никогда не возбуждалось уголовных дел и не выносились приговоры, в том числе по имущественным и коррупционным преступлениям", - сказано в документе.

Как рассказала ТАСС юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы ответчика, по мнению прокуратуры, Шевцов приобрел ряд объектов недвижимости в период, когда был сначала депутатом, а затем главой Плесского городского поседения. Следовательно, он не мог в этот период заниматься бизнесом. "Однако в надзорном ведомстве не учли, что осуществление своих полномочий на перечисленных должностях ответчик Шевцов осуществлял исключительно на общественных началах без получения какого-либо вознаграждения", - сказала она. По ее словам, истцом истребуются в том числе 66 объектов недвижимости, права на которые были зарегистрированы на ответчиков до 2005 года. "Доказательств, что данные объекты были получены Шевцовым и членами его семьи незаконно, истцом не представлено", - отметила она. Рытвина также подчеркнула, что сделки, на основании которых было приобретено ответчиком обращаемое в доход Российской Федерации имущество, до настоящего момента никем не оспорены.

На основании всех этих доводов Шевцов попросил суд в исковых требованиях прокуратуры отказать в полном объеме.

"Стоит обратить внимание, Шевцову в последнее время угрожал конкурент, что через административный ресурс отнимет его имущество, если он не "начнет платить". В связи с этим Шевцов обратился за защитой к руководителю Следственного комитета Бастрыкину. У него есть соответствующее заявление", - сказала также Рытвина, отметив, что решение признать Шевцова иноагентом основывалось на публикации в малоизвестном иностранном СМИ, которое имеет платный доступ для размещения любых материалов. Заявление об исключении Шевцова из этого списка уже направлено в Минюст РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. Как утверждают в надзорном ведомстве, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения - в период 2010-2011 годов. Как считают в прокуратуре, в этот период времени Шевцов занимался предпринимательской деятельностью, а покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания.