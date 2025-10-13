Жителя ДНР задержали за хищение вещей для СВО на 1 млн рублей

Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали жителя ДНР, который подозревается в хищении у волонтерских организаций двух мотоциклов, электрогенераторов, тепловизора и других вещей для участников СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Запорожской области. "Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из Запорожской области и регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность жителя ДНР. Предварительно установлено, что злоумышленник под различными предлогами выманивал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для участников специальной военной операции", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она пояснила, что злоумышленник просил приобрести обмундирование, тактическую одежду, лекарства, транспорт. "В результате фигурант получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, пневматический пистолет и многое другое. В дальнейшем большая часть имущества была продана. Причиненный ущерб составил около 1 млн рублей", - отметила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ), задержанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.