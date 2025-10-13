Жителя Кузбасса приговорили к 12,5 года за наезд на пристава и сотрудника ГАИ

Мужчина пытался скрыться во время ареста

КЕМЕРОВО, 13 октября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима жителя города Киселевска Кемеровской области, который во время ареста своего автомобиля наехал на судебного пристава, протащил его на капоте по городу, а также сбил сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и в прокуратуре Кузбасса.

Как сообщали ранее в следственном управлении, мужчина во время ареста наехал на пристава, в результате чего сотрудник оказался на капоте автомобиля. После этого подсудимый продолжил ездить по улицам города до тех пор, пока ему не перегородил водитель грузового автомобиля. Пытаясь скрыться, злоумышленник, двигаясь задним ходом, наехал на сотрудника Госавтоинспекции.

"С учетом позиции государственного обвинителя, общественной опасности содеянного суд назначил виновному наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что мужчина признан виновным по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).