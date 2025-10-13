Суд по делу экс-руководства Корпорации развития Курской области отложили

Они обвиняются в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций в регионе

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска отложил на 17 октября заседание по делу экс-руководителей Корпорации развития Курской области, обвиняемых в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций в регионе. Причиной стало отсутствие подсудимого Андрея Воловикова из-за того, что его этапируют в Курск, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"В связи с невозможностью продолжения рассмотрения дела в связи с отсутствием указанного подсудимого (Андрея Воловикова - прим. ТАСС), неявки в судебное заседание представителя потерпевшего слушание по настоящему делу отложить на 17 октября 2025 года в 11:00 мск", - сказала судья.

Также в ходе заседания рассматривалось ходатайство ряда СМИ о разрешении на проведение фото- и видеосъемки. Адвокаты Лукина и Грабина, а также присутствовавшие подсудимые высказали мнение о том, чтобы закрыть заседание от журналистов. "Считаю, участие прессы необходимо исключить, дело в том, что пресса формирует общественное мнение, общественное мнение и так сыграло в роль в этом деле. Считаю, что общественное мнение давит на суд тем, что дело имеет общественный резонанс и формирует у суда предубежденность в виновности моего подзащитного", - сказал адвокат Грабина.

Суд счел возможным ведение журналистами фото- и видеосъемки заседания.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.