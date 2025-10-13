Во Владимире двух заведующих кафедрами вуза осудили за хищение 11 млн рублей

Мошенников приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 13 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира признал двух заведующих кафедрами Владимирского государственного университета (ВлГУ) виновными в хищении 11 млн рублей, выделенных в качестве гранта. Их приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

"С учетом состояния здоровья, возраста подсудимых и принятия ими мер к возмещению ущерба суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении генерального директора юридического лица приостановлено в связи с заключением им контракта об участии в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении регионального УФСБ. По данным пресс-службы, двое заведующих кафедрами "Технология машиностроения" и "Физика и прикладная математика" ВлГУ имени А. Г. и Н. Г. Столетовых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Судом установлено, что подсудимые по предварительному сговору с генеральным директором юридического лица в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" с использованием своего служебного положения совершили мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием руководства ВлГУ, под видом выполнения научно-исследовательских работ по соответствующим договорам без фактического их исполнения и поставки неготовой к эксплуатации технологической оснастки к лазерному комплексу, похитив бюджетные денежные средства, выделенные в качестве гранта, в размере 11 млн рублей", - сообщили в суде.

Отмечается, что подсудимые вину в совершенном преступлении не признали.