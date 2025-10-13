В Ижевске вынесли приговор по делу о коррупции в Минздраве региона

Экс-замминистра здравоохранения Удмуртии и другую фигурантку приговорили к пяти и четырем годам колонии соответственно

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Ижевска приговорил экс-замминистра здравоохранения Удмуртии и другую фигурантку к пяти и четырем годам колонии соответственно за коррупционные преступления. Размер взятки составил 1,3 млн рублей, сообщает прокуратура республики.

"[Бывшая замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья] Кропочева признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). [Светлана] Суслонова - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Кропочева, ранее занимавшая должность главврача городской больницы № 2, получила через Суслонову от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из медучреждения и предоставление информации о пациентах. Также Кропочева фиктивно трудоустроила Суслонову врачом-дерматовенерологом и выплатила ей более 111 тыс. рублей заработной платы. Кропочеву арестовали в феврале 2025 года.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,3 млн рублей, Суслонову - к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 1,3 млн рублей.