В Херсонской области из-за ударов ВСУ погиб человек

Еще трое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 13 октября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб и трое пострадали в Херсонской области за сутки в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"49-летняя женщина убита прямым попаданием снаряда в Голой Пристани. В Бехтерах 51-летней женщине оторвало стопу взрывом мины, сброшенной боевиками ВСУ. Пострадавшая доставлена на лечение в Скадовск. В Новой Маячке БПЛА ударил в здание продуктового магазина. Ранены два мирных жителя - женщина 1973-го и мужчина 1966 года рождения. Оба госпитализированы с ранениями спины и ног", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в Раденске повреждения получил продуктовый магазин, в Челбурде - бывшее здание школы, в Великих Копанях - торговый дом и три автомобиля. Кроме того, в Заводовке сгорел автомобиль, а в Таврийске перебит распределительный газопровод.

"Сегодня утром под огнем оказалась Князе-Григорьевка: повреждены трансформаторы, без электроснабжения остались почти двести человек. Сейчас ведутся работы по восстановлению", - говорится в сообщении.