В Новосибирской области осудили второго фигуранта дела о производстве мефедрона

Он получил 9,5 года колонии

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил к 9,5 года колонии еще одного фигуранта - гражданина Латвийской Республики - по делу о производстве свыше 54 кг синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Два гражданина Латвийской Республики (2000, 2003 годов рождения) арендовали гараж в Новосибирском районе. Там злоумышленники изготовили свыше 54 кг мефедрона и разделили на партии. При этом один из подозреваемых пребывал в РФ нелегально - у него изъяты поддельные паспорт и водительское удостоверение гражданина России, второй же находился в Новосибирске по туристической визе.

Одному из злоумышленников приговор вынесли на прошлой неделе - его приговорили к 9,5 года лишения свободы. "Оба гражданина Латвии признали свою вину и сотрудничали со следствием. Новосибирским районным судом они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств, совершенном в особо крупном размере, им назначены наказания в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве, отметив, что второму фигуранту приговор был вынесен сегодня.

Уточняется, что при попытке изъятия наркотиков из организованного иностранцами тайника были задержаны два жителя Кемерова 1993 и 1983 годов рождения. Сибиряки планировали сбыть на территории Кемеровской области свыше 5 кг произведенного мефедрона. Против них возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере.