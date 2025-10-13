В Горловке число пострадавших при атаке ВСУ на автобус выросло до семи

Ранены в том числе два подростка

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Число пострадавших мирных жителей при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на городской автобус в Горловке Донецкой Народной Республики выросло до семи. Пострадали в том числе два подростка, сообщил глава города Иван Приходько.

Ранее он сообщал, что ВСУ ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе Горловки, ранения получили шесть человек.

"По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины по автобусу вчера вечером в жилом массиве "Комсомолец" возросло до семи. Среди раненых два подростка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.