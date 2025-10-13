В Ленобласти задержали мужчину, ранившего сына ножом в грудь

Заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство своего 14-летнего сына. По предварительным данным, фигурант нанес подростку не менее двух ударов ножом в грудь, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Во Всеволожском районе мужчина подозревается в покушении на убийство несовершеннолетнего сына. <…> По данным следствия, подозреваемый, находясь в квартире в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений к своему 14-летнему сыну умышленно нанес последнему не менее двух ударов ножом в область расположения жизненно важных органов - груди", - говорится в сообщении.

Преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевшему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь в лечебном учреждении. Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленобласти в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.