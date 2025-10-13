В Курской области в ДТП погибли два человека

Полиция проводит проверку

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 13 октября. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате столкновения автомобилей ВАЗ и МАЗ на 10-м километре автодороги Фатеж - Дмитриев в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщил журналистам начальник отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Курской области Александр Жиленков.

"12.10.2025 примерно в 20:45 на 10-м км автодороги Фатеж - Дмитриев Фатежского района Курской области, по предварительным данным, произошло столкновение попутных автомобилей ВАЗ под управлением водителя 1975 года рождения и автомобиля МАЗ под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водитель и женщина, пассажир автомобиля ВАЗ, погибли на месте", - сообщил он.

Отмечается, что по факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.