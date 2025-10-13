Экс-директору новосибирского регоператора по обращению с ТКО вынесли приговор

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 400 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска приговорил бывшего руководителя МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - Андрея Зыкова по делу о присвоении и растрате к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее следователем были возбуждены уголовные дела в отношении Зыкова и его сожительницы Натальи Турок. Зыков без проведения конкурсных процедур заключил с Турок и ее сестрой договоры на оказание услуг по перевозке грунта на полигоны "Левобережный" и "Гусинобродский", которые фактически оказаны не были. Ущерб составил свыше 26,5 млн рублей. Кроме того, Зыков без проведения конкурсных процедур заключил с коммерческой организацией ООО "Акс Машинери" договор на оказание услуг по аренде универсального измельчителя для нужд МУП САХ, который фактически не исполнялся. В этом случае ущерб превысил 5 млн рублей.

"Зыков признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Также он лишен на 3 года права заниматься деятельностью в сфере оборота (закупки и реализации) товаров и услуг для нужд муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Турок и бывший заместитель директора по финансам предприятия МУП САХ Галина Тукаева также признаны виновными в пособничестве в присвоении и растрате, им назначено наказание: Турок - два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, Тукаевой - три года условно с испытательным сроком три года шесть месяцев.