На Урале 15 членов преступной группировки осудили за кражу нефтепродуктов

Ущерб составил 2,8 млн рублей
12:16

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил от 2 лет 10 месяцев до 6 лет 10 месяцев колонии общего режима 15 членам преступной группировки, виновным в хищении нефтепродуктов из вагонов-цистерн, принадлежащих коммерческому предприятию. Ущерб составил 2,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

"В результате незаконных преступных действий коммерческому предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 2,8 млн рублей. Суд назначил 15 жителям региона наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до 6 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще одному виновному назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 2, 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Установлено, что с февраля по сентябрь 2022 года фигуранты с целью незаконного получения дохода в составе организованной преступной группы тайно похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов-цистерн, сливая топливо с помощью прорезиненных шлангов в оборудованные в автомобилях емкости. 

