На Кубани осудили жителя Прикамья, застрелившего полицейского

Фигуранту назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным уроженца Пермского края Павла Одегова, застрелившего в 2024 году полицейского из самодельного пистолета, в совершении ряда преступлений, назначив ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Оглашен приговор уроженцу Пермского края, признанному виновным в посягательстве на жизнь полицейского и совершении ряда других преступлений. Краснодарский краевой суд признал Одегова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и по совокупности совершенных преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет , - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с него 3 млн рублей компенсации морального вреда.

В отношении Одегова в Перми расследовали уголовное дело за незаконное распространение наркотиков, он находился в федеральном розыске. Он купил в интернете поддельный паспорт, приехал в Краснодар. Также он приобрел поддельное разрешение на ношение оружия и водительское удостоверение. На Кубани он продолжил заниматься распространением наркотиков.

По данным прокуратуры Краснодарского края, 30 мая 2024 года он делал наркотические закладки в Краснодаре, при попытке задержания сотрудниками полиции выстрелил в полицейского из самодельного пистолета, а также целился в других сотрудников правоохранительных органов. От полученного ранения полицейский скончался в больнице.