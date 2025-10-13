В ДТП в Волгоградской области погиб человек

Пострадали два пассажира, они в больнице

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Водитель со стажем вождения два месяца не справился с управлением и погиб в ДТП в Ленинском районе Волгоградской области. Два пассажира, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Напротив дома № 29 по ул. Битюцкого 18-летний водитель, имеющий стаж вождения два месяца, не справился с управлением автомашиной Daewoo Nexia и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира, включая 15-летнего подростка, <...> с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, оба пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации. Состояние 19-летнего мужчины оценивается как крайне тяжелое. 15-летний подросток находится в тяжелом состоянии.