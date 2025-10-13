Планировавшего поджечь синагогу в Пятигорске внесли в перечень террористов

Мужчина собирался совершить теракт в здании Еврейской религиозной общины

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Руслана Карданова, арестованного по подозрению в планировании теракта в синагоге в Пятигорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

22-летнего гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт по предварительному сговору).

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Пятигорске и Красноярске терактов на еврейских культовых объектах, готовившихся приверженцами запрещенной в России международной террористической организации. По данным спецслужбы, в Красноярске были задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, готовивших подрыв самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги, а в Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.