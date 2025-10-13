Арегу Щепихину запросили шесть лет колонии

Блогер опубликовал в соцсети запись, где умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прокурор попросил приговорить к шести годам колонии блогера Арега Щепихина, обвиняемого в призывах к экстремизму и разжигании вражды. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, который рассматривает это дело.

Читайте также

Что известно о ситуации с задержанием блогера Арега Щепихина

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Щепихину наказание в виде шести лет колонии общего режима", - сообщили в суде, добавив, что блогер признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Щепихина смешанное расстройство личности.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием интернета, а также с применением насилия или с угрозой его применения).

Установлено, что Щепихин опубликовал в соцсети запись собственного интервью, где умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ. Кроме того, около башни "Империя" на Пресненской набережной блогер записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. В этот же день, по данным прокуратуры, на Ярославском вокзале Щепихин снял, а затем опубликовал видео, в котором призывал аудиторию к действиям по убеждению власти в дискриминации людей по национальному признаку.