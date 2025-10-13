ВСУ атаковали автобус в Горловке

Пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус №2 в Горловке, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил глава города Иван Приходько.

Это вторая за сутки атака на общественный транспорт в Горловке. Ранее Приходько сообщал, что ВСУ вечером 12 октября ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе, ранения получили семь человек, в том числе два подростка.

"Дрон украинских нацистов атаковал автобус маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). В результате <…> ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.