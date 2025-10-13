В Перми вынесли приговор по делу о пожаре на ТЭЦ-9

Технического директора организации признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Перми вынес приговор по делу о нарушении требований промышленной безопасности, которое было возбуждено после пожара на пермской ТЭЦ-9 в 2022 году, в котором погиб один сотрудник предприятия и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

"Технический директор организации признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. <…> Суд приговорил фигуранта к 2,5 годам лишения свободы условно", - сообщили в управлении СК.

Пожар в здании ТЭЦ-9 в Индустриальном районе Перми произошел в ноябре 2022 года. Как установило следствие, это произошло из-за некачественного монтажа маслопровода. Подсудимый на тот момент был техническим директором субподрядной организации, которая осуществляла работы по монтажу маслопровода на ТЭЦ-9. Будучи мастером организации и имея допуск до проведения контроля качества сварных соединений, он не организовал должным образом работу по монтажу, а также не проконтролировал качество сварных соединений конструкций маслопровода.

"Введя заказчика в заблуждение, он предоставил исполнительную документацию о выполнении работ в полном объеме. В результате чего сварной шов, выполненный с дефектами, при изменении давления в день аварии оборвался, техническое масло попало на раскаленные поверхности и загорелось", - рассказали в СУ СК России по региону.

При пожаре погиб сотрудник предприятия, еще четыре человека пострадали. Помимо этого, ТЭЦ-9 был причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем смерть человека и крупный ущерб (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Приговор в законную силу пока не вступил.