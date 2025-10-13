В Калининграде экс-полицейских осудили за фальсификацию улик

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от года до 13 лет

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Приговор в отношении пяти бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, фальсификации уголовных дел и других преступлениях, вынесен судом в Калининграде. Они осуждены к лишению свободы на срок от одного года до 13 лет, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Речь идет о трех бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району Калининграда и двух бывших оперуполномоченных ОУР этого же отдела полиции. В суде установлено, что в 2022 году подсудимые с целью фальсификации доказательств по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков подбросили запрещенные вещества двум жителям области. Впоследствии эти дела были прекращены из-за непричастности фигурантов. Кроме того, полицейские применяли к задержанным недозволенные методы работы, использовали физическое насилие, чтобы получить информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Также фигуранты сфальсифицировали административное дело в отношении человека, который отказался давать признательные показания в совершении имущественного преступления. Его незаконно поместили в камеру административно задержанных, хотя его причастность к преступлению так и не была установлена.

"Московский районный суд г. Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении этих пяти бывших сотрудников полиции. В зависимости от роли и степени участия они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу)", - говорится в сообщении прокуратуры.

В судебном заседании подсудимые полностью отрицали свою причастность к совершению преступлений, однако государственным обвинителем прокуратуры Московского района Калининграда их вина была полностью доказана.

"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил бывших сотрудников полиции к лишению свободы на срок от 1 года до 13 лет с лишением специальных званий и права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок от 1 года до 2 лет 8 месяцев. Отбывать наказание трое из них будут в колонии строгого режима, остальные - в колонии общего режима и колонии-поселении", - рассказали в прокуратуре. Там также добавили, что в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 140 тыс. рублей.