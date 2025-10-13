Под Вологдой очевидец погони остановил лихача броском полена

Сотрудники полиции задержали мужчину и переместили машину на специализированную стоянку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пьяный водитель легкового автомобиля устроил погоню в поселке Ермаково под Вологдой. Его смогли остановить только с помощью полена, транспортное средство помещено на спецстоянку, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В УМВД по Вологодской области сообщили, что госавтоинспекторы заметили автомобиль, который ехал с передними тонированными стеклами и с разбитым задним фонарем, в поселке Ермаково и потребовали от водителя остановиться. Мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. "Во время преследования мужчина неоднократно нарушал Правила дорожного движения. В одном из дворов лихач заехал в гаражный кооператив, выскочил из машины и побежал", - говорится в сообщении.

Очевидец заметил погоню и бросил под ноги убегающего полено, из-за чего нарушитель споткнулся и упал. Сотрудники полиции задержали его. Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель был нетрезв. При этом у него имелось право управления только трактором.

В отношении мужчины составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.