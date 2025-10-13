В Анапе в ДТП с большегрузом погибли три человека

Среди них есть подросток

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с грузовиком на трассе Новороссийск - Керчь под Анапой, в результате погибли три человека, включая подростка, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно, сегодня около 13:50 на автодороге Новороссийск - Керчь, вблизи хутора Тарусино, водитель Nissan Almera на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом MAN", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в аварии погибли три человека: 18-летний водитель, пассажиры в возрасте 15 и 18 лет.