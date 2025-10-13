В Коми осудили экс-начальника лесничества и его подчиненных

Бывший руководитель Ухтинского лесничества, его заместитель, лесничий и трое лесозаготовителей осуждены за получение и дачу взяток суммарно на 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель Ухтинского лесничества в Республике Коми, его заместитель, лесничий и трое лесозаготовителей осуждены за получение и дачу взяток суммарно на 5 млн рублей. Экс-начальник лесничества и его заместитель приговорены к 10 и девяти годам строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю госучреждения "Ухтинское лесничество", его подчиненным и другим лицам. Экс-руководитель (семь эпизодов), его заместитель (три эпизода) и лесничий (один эпизод) в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), трое лесозаготовителей - в даче взяток (ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2020-2023 годах руководитель лесничества и его подчиненные, действуя в составе организованной группы, получали от предпринимателей взятки в виде денег за выделение земельных участков с лесом, гарантированное заключение договоров купли-продажи по результатам аукционов, общее покровительство по службе. Общая сумма полученных взяток составила более 5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками региональных УФСБ и МВД. При их оперативном сопровождении следователи СК собрали доказательственную базу.

Суд назначил бывшему руководителю лесхоза 10 лет лишения свободы, его заместителю - девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Лесничий приговорен к штрафу в 4 млн рублей. Троим взяткодателям назначены штрафы от 3 до 4 млн рублей каждому. Полученные преступным путем деньги конфискованы в пользу государства.

По данным объединенной пресс-службы судов республики, для исполнения приговора сохранены аресты, наложенные на имущество подсудимых. Все фигуранты дополнительно лишены права заниматься определенными видами деятельности в сфере лесного хозяйства.