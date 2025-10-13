Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 64

Еще 65 числятся пропавшими без вести

МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 64 человека погибли, 65 числятся пропавшими без вести в Мексике в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом сообщила национальный координатор по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес Алсуа.

"В штате Веракрус зарегистрированы 29 погибших и 18 пропавших без вести. <...> В штате Пуэбла - 13 погибших и 4 пропавших без вести. <...> В штате Идальго погиб 21 человек, 43 считаются пропавшими без вести. <...> В штате Керетаро погиб 1 человек", - сказала Веласкес на ежедневной пресс-конференции президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

"С 6 по 9 октября в пяти штатах зафиксированы самые сильные дожди - это Веракрус, Керетаро, Сан-Луис-Потоси, Пуэбла и Идальго. Хотела бы отметить, что наибольшее количество осадков выпало 8 октября: в штате Веракрус - 280 мм, а в Пуэбле - 286 мм, что вызвало повышение уровня рек и ручьев, протекающих поблизости", - добавила национальный координатор.

"Всего [в пяти штатах] пострадали 40 муниципалитетов, из них 22 - наиболее сильно", - уточнила она.