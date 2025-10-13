В поселке Коми три цистерны с мазутом сошли с рельсов

Разлива нефти нет

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /ТАСС/. Колесные пары у трех железнодорожных цистерн сошли с рельсов в поселке Усогорск Удорского района Республики Коми. Авария произошла в железнодорожном тупике, разлива нефтесодержащей жидкости не произошло. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

"В железнодорожном тупике центральной котельной поселка Усогорск сошли колесные пары у трех железнодорожных цистерн с мазутом. На данный момент опрокидывание цистерн и разлив нефтесодержащей жидкости отсутствует", - говорится в сообщении.