В районе Дагестана выявили свыше 100 устройств для добычи криптовалюты

Всего нашли три незаконные майнинг-фермы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. В Унцукульском районе Дагестана обнаружили три незаконные майнинг-фермы. Изъято более 100 устройств, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"68 аппаратов для добычи криптовалюты энергетики совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили на территории плодового сада. <…> Ущерб электросетевому комплексу - свыше 1,2 млн рублей. 14 устройств для майнинга выявлены на территории фермерского хозяйства. <…> Составлен акт бездоговорного потребления на 129,3 тыс. кВт⋅ч. Ущерб - более 950 тыс. рублей. Еще один факт незаконного подключения к электросетям для майнинга пресекли по соседству с фермерским хозяйством. Изъято 23 устройства. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы по всем выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.