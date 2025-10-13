Экс-замглавы УФСИН Петербурга приговорили к 20 годам колонии

Еще шесть лет Сергей Мойсеенко получил по делу о растрате 7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти приговорен к шести годам лишения свободы по делу о растрате 7 млн рублей при поставке оборудования для следственного изолятора. В совокупности Сергею Мойсеенко назначено наказание в виде 20 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Мойсеенко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. <…> Суд назначил наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет. По совокупности - 20 лет в ИК строгого режима с лишением специального звания "полковник внутренней службы", - говорится в сообщении.

С декабря 2015 года по январь 2016 года Мойсеенко вступил в преступный сговор на растрату бюджетных денежных средств. Фигуранты организовали составление и подписание документов, подтверждающих поставку АО "ГСК" оборудования для следственного изолятора "Кресты-2" на общую сумму не менее 7,1 млн рублей. На основании документов, содержащих недостоверные сведения, деньги были перечислены, а оборудование поставлено не было. Мойсеенко вину не признал.

Мойсеенко в 2021 году был приговорен к 11 годам за получение взяток на 710 млн рублей от подрядчиков, строивших крупнейший в Европе следственный изолятор "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Тогда сообщалось, что в общей сложности Мойсеенко должен провести в колонии 18 лет, так как в 2020 году он был приговорен судом к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН.

Кроме того, летом 2025 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства имущество (частично взыскав денежный эквивалент) ранее осужденного бывшего замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, его родственников и друзей стоимостью не менее 127,6 млн рублей.