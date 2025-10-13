Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили под арестом

Фигуранта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Нижегородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября мера пресечения Штокману оставлена без изменения", - сказала собеседница агентства.

Штокман арестован до 24 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что фигурант получил 55 млн рублей в виде взятки за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, лояльный контроль за их исполнением и дальнейшее покровительство. По месту жительства Штокмана был проведен обыск.

Илья Штокман занимал должность первого вице-мэра с декабря 2020 года. В сентябре 2022-го он добровольно ушел на СВО. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, с этого времени он фактически не исполнял рабочие обязанности. 27 августа 2025 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил, что Штокман покинул свою должность.