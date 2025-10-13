Спасатели 14 октября продолжат разбор завалов взорвавшегося дома в Алчевске

Будет задействована необходимая спецтехника

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Экстренные службы 14 октября продолжат разбирать завалы девятиэтажного дома, взорвавшегося, предположительно, из-за утечки газа в Алчевске Луганской Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Гребенькова.

"Разбор строительных конструкций продолжается. В связи со сложностью и объемом работ, экстренные службы продолжат их сегодня и завтра. Будет задействована необходимая спецтехника. Ведется работа по закрытию теплового контура в квартирах и подъездах, куда был разрешен доступ. В школе №6 тепловой контур закрыт. После завершения разбора строительных конструкций, которые имеют риск обрушения, инженеры-строители приступят к оценке состояния конструктивов здания и сделают вывод о возможности его восстановления, предложат технические решения", - написала она по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По ее словам, управляющая компания разработала алгоритм подключения энерго- и ресурсоснабжения в той части дома, где это возможно. Кроме того, для пострадавших жильцов дома, находящихся в пункте временного размещения, организовано горячее питание - "созданы все условия пребывания". "В медицинские учреждения города сегодня обратились три жителя пострадавшего дома с обострившимися хроническими заболеваниями, всем оказана медицинская помощь", - подчеркнула Гребенькова.