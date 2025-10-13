Требования прокуратуры к экс-председателю совета Плеса составляют 1 млрд рублей

Судебное заседание по делу отложили

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Требования прокуратуры к бывшему председателю совета городского поселения Плес Алексею Шевцову (признан в РФ иноагентом) не изменились и составляют 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

"В ходе заседания представителями прокуратуры было представлено уточнение исковых требований с указанием дополнительного правового обоснования позиции надзорного органа. При этом цена иска прокуратуры превышает 1 миллиард рублей. В этой связи являются не соответствующими действительности заявления представителей ответчика об отказе прокуратуры от взыскания в пользу Российской Федерации большей части первоначально указанной суммы", - сказали в пресс-службе, добавив, что судебное заседание по делу было отложено, его рассмотрение будет продолжено в ноябре 2025 года.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения - в период 2010-2011 годов. В прокуратуре считают, что за это время Шевцов занимался предпринимательской деятельностью, а покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания.