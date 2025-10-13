В Пскове в ДТП с двумя автомобилями пострадали три человека

Один из водителей скрылся с места аварии

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. В Пскове три человека обратились за помощью к врачам после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"Три человека пострадали в ДТП в Пскове на Рижском проспекте. Водитель, личность которого не установлена, на автомобиле ВАЗ-2115 совершил наезд на автомобиль Daewoo. В результате инцидента пострадали водитель и два пассажира автомобиля Daewoo, они обратились в медучреждение с различными жалобами на состояние здоровья", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что водитель ВАЗа с места ДТП скрылся, ведется его розыск.