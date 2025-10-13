На Украине люди в камуфляже сутки блокируют автомобиль с гражданскими

Под колеса даже установили металлические ежи

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Неизвестные люди в балаклавах и военной форме уже сутки блокируют автомобиль с гражданскими лицами в городе Тернополе на западе Украины, прохожие вступают с ними в словесную перепалку. Об этом сообщило местное издание "20 минут".

По его данным, уже сутки люди, которые представляются военкомами, в присутствии полиции блокируют машину возле торгового центра, под ее колеса даже установили металлические ежи. В салоне автомобиля находится футболист и тренер одной из местных команд вместе со своей женой, а дома их ждут двое детей. По словам жены, у мужа пока нет отсрочки от мобилизации, но он подал все документы, чтобы ее получить. Вокруг стала собираться толпа неравнодушных людей, которые возмущены действиями людей в камуфляже. В частности, вызвал негодование призыв не давать есть и пить тем, кто находится в автомобиле.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.