В Калининградской области задержали подростка по подозрению в насилии

По предварительным данным, подозреваемый, угрожая ножом, совершил преступление против половой неприкосновенности семилетней девочки

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в городе Советске Калининградской области подозреваемого в насилии над семилетней девочкой. Им оказался 14-летней подросток, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"Сотрудники полиции совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали на улице Революции в Советске 14-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 10 октября подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Искры, угрожая ножом, совершил преступление против половой неприкосновенности семилетней девочки. В полицию с заявлением обратилась мать девочки. Полицейские незамедлительно приступили к розыску подозреваемого.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый не попадал, на учете не состоял. Он был задержан по горячим следам в момент попытки совершения противоправных действий в отношении еще одной несовершеннолетней жительницы Советска.

По данным следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей). В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.