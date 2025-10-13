На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 11 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.