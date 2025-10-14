В Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ликвидировали в двух муниципалитетах Воронежской области больше пяти беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.