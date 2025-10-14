ТАСС: в деле о хищениях в Шереметьево у бойцов СВО могут появиться новые фигуранты

Предварительная сумма ущерба составляет более 4 млн рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле о хищении в аэропорту Шереметьево свыше 4 млн рублей у участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящем уголовном деле могут появиться и новые фигуранты", - отметили в правоохранительных органах.

Предварительная сумма ущерба превышает 4 млн рублей.

Ранее по этому уголовному делу арестовали 29 человек, в их числе сотрудники полиции. По версии следствия, в преступное сообщество входили таксисты и полицейские, которые искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы денег, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Среди фигурантов трое находятся в международном уголовном розыске, им заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве.