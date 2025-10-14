Подростки с вечеринки в Байкальске, где погибли пять человек, употребляли наркотики

Это могло спровоцировать агрессивное поведение одного из них

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Коноплев/ ТАСС

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Экспертиза показала, что подростки, участвовавшие в вечеринке в Байкальске летом 2025 года, где погибли пять человек и еще четверо были ранены, употребляли наркотики. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также

Что известно о гибели пяти подростков в Байкальске

"Экспертиза показала, что дети употребляли наркотики, что могло спровоцировать агрессивное поведение одного из них", - написал Кобзев.

По словам губернатора региона, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних требует сотрудничества родителей, педагогов, органов власти и правоохранительных структур. "Социально-психологическое тестирование подростков проводится в школах и других образовательных организациях. В 2024 году им было охвачено 210 тыс. несовершеннолетних, у более чем 8 тыс. выявлены риски. С этими ребятами работают специалисты. В 2025 году тестирование еще продолжается, но 180 тыс. подростков уже его прошло", - пояснил Кобзев.

По словам секретаря региональной антинаркотической комиссии Марины Гороховой, количество зарегистрированных наркопотребителей среди несовершеннолетних в Иркутской области в 2025 году возросло. "Под наблюдение взято 17 несовершеннолетних с диагнозом "Пагубное, эпизодическое употребление наркотиков". С начала 2025 года возросло количество несовершеннолетних, задержанных по преступлениям, связанным с пагубным употреблением наркотиков. Рост на 25% - с 36 человек до 45", - сообщила Горохова.

В мае 2025 года в дачном доме в Байкальске группа подростков отмечала день рождения одного из них. Дети выпивали спиртные напитки. В конце праздника один из несовершеннолетних напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и четверо были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате возникшего пожара.