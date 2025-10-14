ФСБ выявила в Кузбассе нарколабораторию, созданную с помощью украинского ОПС

Мужчину, занимавшегося производством мефедрона, задержали непосредственно во время синтеза наркотика

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Житель Кемеровской области создал лабораторию по производству наркотиков с помощью украинского организованного преступного сообщества (ОПС). Мужчина задержан непосредственно во время синтеза наркотических веществ, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кузбассу.

"Пресечена противоправная деятельность члена межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, причастного к производству синтетических наркотиков, налаженному украинским организованным преступным сообществом, в целях последующего сбыта на территории России. В помещении нарколаборатории изъято наркотическое средство мефедрон общим весом свыше 38,6 кг, а также свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства наркотиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.