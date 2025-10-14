В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Над регионом уничтожили более 10 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области снят, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в четырех районах и одном городском округе Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он.

По его словам, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в четырех районах и одном городском округе Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе 13 октября в 23:10 мск.