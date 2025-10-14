В Приамурье водитель фуры пытался вывезти в Китай бивни мамонта весом 100 кг

Их стоимость составляет около 3 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 октября. /ТАСС/. Водитель фуры пытался вывезти бивни мамонта общим весом более 100 кг из Амурской области в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По версии следствия, водитель китайской транспортной компании в апреле текущего года через пункт пропуска Кани-Курган въехал в Российскую Федерацию с грузом овощей и фруктов. Находясь на одной из торговых продовольственных баз областного центра, мужчина у неустановленного лица приобрел восемь фрагментов вымерших животных - распиленные на части бивни шерстистых мамонтов общим весом 116,05 кг", - говорится в сообщении.

Мужчина спрятал бивни в прицепе бескапотного седельного тягача марки DongFeng. Скрытый груз обнаружили и изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ по Амурской области во время досмотра. Стоимость бивней составляет около 3 млн рублей.

По данному факту в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере). Сейчас прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в суд. Водителю фуры грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.