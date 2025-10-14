В Хакасии обезвредили бродившего среди дач медведя

В городе Абаза с 24 сентября действует режим повышенной готовности, введенный из-за появления медведей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Медведя обезвредили в городе Абаза в Хакасии. Хищник пугал людей в дачном обществе "Горняк", сообщила мэр города Валентина Филимонова в своем Telegram-канале.

"Сегодня обезвредили медведя, который "наводил порядки" и пугал людей в дачном обществе "Горняк", тоже крупный медведь", - написала она. Как уточнила ТАСС Филимонова медведь был застрелен.

По ее словам, в городе с 24 сентября действует режим повышенной готовности, введенный из-за появления медведей. Она добавила, что с начала осени было зафиксировано более 20 случаев выхода медведей в город.

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем проживают более 15 тыс. человек.