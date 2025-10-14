На Камчатке Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 7 км

Шлейф протянулся на 110 км на восток

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка), расположенном на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вулкан выбросил пепел на высоту до 7,2 км.

По данным исследователей, вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.