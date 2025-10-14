На западе Аляски из-за шторма погиб человек

Еще двое пропали без вести

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб и двое пропали без вести в результате шторма, обрушившегося на западное побережье американского штата Аляска. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Ранее сообщалось, что стихия ударила по поселкам Кипнук, Квигиллингок и Напакиак, повредив и разрушив их инфраструктуру. Оперативными службами были спасены более 50 человек. Идет поиск пропавших без вести. По данным местной полиции, погибла жительница поселка Квигиллингок.

Национальная метеослужба США ранее прогнозировала, что этот шторм может оказаться сильнейшим с 2022 года. Власти Аляски в своем пресс-релизе уточнили, что для помощи жителям затопленных поселков были задействованы береговая охрана и Национальная гвардия Аляски. Губернатор штата Майк Данливи ввел в регионе режим стихийного бедствия из-за наводнений.