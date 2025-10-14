В Саратове бродячие собаки напали на женщину

Ей потребовалась медицинская помощь

САРАТОВ, 14 октября. /ТАСС/. Стая бездомных собак напала на женщину в Ленинском районе Саратова. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в связи с нападением безнадзорных собак на женщину", - говорится в сообщении.

Стая собак напала на женщину на улице Лунной, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По версии следствия, это произошло из-за непринятия чиновниками необходимых мер к организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных.