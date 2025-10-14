В Туве завели дело после ДТП, в котором погиб 1 человек и 10 пострадали

Местный житель в состоянии алкогольного опьянения за рулем столкнулся с легковым автомобилем

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено в Туве после ДТП, в котором пострадали 10 человек и один погиб. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Тыва.

12 октября в Тандинском районе Тувы местный житель в состоянии алкогольного опьянения за рулем столкнулся с легковым автомобилем, двигавшемся в попутном направлении. В результате аварии погиб 11-летний ребенок. Остальные участники ДТП - всего 10 человек - с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

"Следователем Саянского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия на подъездной дороге к селу Бай-Хаак Тандинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в одной из машин ехали восемь человек.